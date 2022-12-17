В Одессу доставлен очередной гуманитарный груз от японского города-побратима Йокогама. Это 1900 комплектов зимней одежды, отдельно 80 тёплых курток и 10 тысяч комплектов одноразовых химических грелок для ног.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Вместе с Йокогамой определено приоритетное направление – сфера жилищно-коммунального хозяйства, потому что коммунальщики сегодня держат свой фронт. Когда враг уничтожает нашу инфраструктуру, мы рядом не только с одесской громадой. Одесса помогает преодолевать последствия ракетных атак и другим», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Летом Йокогама предоставила Одессе 33 портативные системы очистки воды. Часть из них Одесса передала Николаеву, который долгое время был без воды.

«Между нашими городами — тысячи километров, однако Йокогама остаётся рядом с нами и с первых дней вторжения поддерживает одесситов. Безгранично благодарны за вашу помощь и дружбу», — сказал Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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