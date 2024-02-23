Одесская больница получила помощь от Общества Красного Креста

22 февраля представители Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины передали одному из медицинских учреждений Одессы гуманитарную помощь.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Одесский городской совет тесно сотрудничает с Одесской областной организацией Общества Красного Креста Украины — гуманитарной организацией, которая способствует органам власти в их деятельности в гуманитарной сфере и оказывает значительную помощь нуждающимся, особенно в условиях военного положения.

«Гуманитарная помощь предоставлена в виде кроватей неотложной помощи, медицинских кроватей, матрасов и тележек для лиц с инвалидностью для лечения и реабилитации жителей города после прохождения военной службы», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 13 февраля 2024 года в Одессе прошла бесплатная передача латвийским фондом AGENDUM транспортного средства Коммунальному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района города Одессы».

Фото: «Одесса»

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