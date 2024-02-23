Мэр Одессы выразил соболезнование семьям погибших от дроновой атаки ночью 23 февраля

Мэр Одессы выразил соболезнования семьям погибших в результате ночной атаки 23 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Очередная вражеская атака унесла жизни трёх человек. Из повреждённого здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала. Искренние соболезнования семьям и близким погибших», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что вечером 22 февраля 2024 года враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа Shahed. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты 9 дронов-камикадзе. Один из поражённых над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих погибших.

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