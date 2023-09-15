На подконтрольную Украине территорию вернули тела 51 погибшего защитника

На подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего защитника.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Отмечается, что передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба, Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооружённых сил Украины и Управления по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

В общей сложности, за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.

«Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины», — отметили в Коордштабе.

Одесса News информировала, что 29 августа 2023 года состоялась предыдущая репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.

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