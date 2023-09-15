Мэр Одессы посетил городской гуманитарный штаб Хаджибейского района

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил городской гуманитарный штаб Хаджибейского района, созданный в марте 2022 года на базе Благотворительного Фонда «Добрый самарянин».

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, в штабе ежедневно работают 18 сотрудников территориального центра и более 100 волонтёров, участвующих в разгрузке, расфасовке продуктов и формировании продовольственных наборов.

В ходе работы штаба было предоставлено более 130 тысяч продуктовых наборов, выдано почти 400 комплектов постельного белья и организовано горячее питание для более 300 человек. Кроме того, четыре раза в неделю люди получают одежду и обувь.

«Я искренне благодарю всех волонтёров и благотворительные организации, которые с первых дней полномасштабного вторжения помогают городу, работают с нами 24/7 и с честью выполняют свою волонтёрскую миссию. Такой симбиоз – это и есть фундамент нашей успешной и эффективной работы. Это и есть залог победы Украины!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Для справки. В Одессе функционируют четыре городских гуманитарных штаба – в каждом районе города. Есть также головной офис, в который доставляют гуманитарные грузы со всего мира. Там они распределяются между районами и другими общинами, которые нуждаются в помощи.

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Фото и видео: «Одесса»

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