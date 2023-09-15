Мэр Одессы передал спасателям автономные системы освещения

Одесские городские власти продолжают обеспечивать специальные подразделения необходимым оборудованием. 14 сентября мэр Геннадий Труханов передал региональному управлению ГСЧС 4 мощные автономные системы освещения.

Эти системы Одесса получила от Фонда Говарда Баффета, — информирует официальный сайт горсовета.

Отмечается, что эти системы мобильны и очень удобны для спасателей, которые в любую погоду и в любое время суток первыми прибывают на места обстрелов.

«Проверили работу систем в условиях тьмы. От имени всех одесситов выражаю искреннюю благодарность Фонду за мощную поддержку нашего города!» – сказал мэр Одессы.

Всего город получил 23 таких системы. Три, с согласия руководства Фонда, будут переданы Николаеву. Остальные 16 – распределены между коммунальными аварийными службами.

Ранее фонд Говарда Баффета передал городу 53 генератора разной мощности. Они уже установлены и обеспечат бесперебойную работу котельных при отсутствии электроэнергии в сети.

Одесса News информировала, что по запросам военных одесской территориальной обороны было изготовлено 15 стирально-банных комплексов, переданных горсоветом.

Фото: «Одесса»

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