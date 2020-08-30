К пляжу в Черноморске прибило мину

29 августа в 8:30, во время проведения тренировочного погружения специалистов спасательно-водолазной станции на центральном городском пляже в г.Черноморск Одесской области на расстоянии 30 метров от берега был обнаружен металлический предмет, похожий на мину.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, о находке было немедленно сообщено в службу спасения 101.

Специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГУ ГСЧС, прибывшие на вызов, провели обследование акватории и идентифицировали предмет как морскую донную мину времён Великой Отечественной войны мощностью 200 килограммов, которую прибило к берегу.

Пиротехники с предосторожностями вытащили морскую мину на берег, погрузили в специальный автомобиль и с соблюдением всех мер безопасности в сопровождении полиции транспортировали к месту обезвреживания.

Морское опасное оружие была обезврежено в 18:30 путём подрыва на заранее определённом полигоне.

Отмечается, что к проведению специальных работ привлекались 5 специалистов и 2 единицы специальной техники.

Как сообщала Одесса News, 20 июля 2020 года во время строительства частного дома в Одессе по ул. Мореходной, 19, рабочие обнаружили 265 предметов оружия времён прошедшей войны.