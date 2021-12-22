В Измаиле учились сдерживать большие группы нарушителей

В Измаиле Одесской области пограничники, полицейские, нацгвардейцы и спасатели тренировались сдерживать большие группы нарушителей границы.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«В Измаиле Государственная пограничная служба Украины вместе с Национальной полицией Украины, Национальной гвардией Украины и ГСЧС Украины провели учебное взаимодействие во время локализации разных нестандартных ситуаций на государственной границе. В частности, тренировались сдерживать большие группы нарушителей границы, тушить пожары и оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года украинские Военно-Морские силы провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.
Фото:Facebook, Госпогранслужба
Видео: Госпогранслужба
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