Неаполь аплодировал одесским бальникам

В Неаполе (Италия) состоялся чемпионат мира по бальным танцам, в котором приняли участие 28 пар танцоров из многих стран мира.

Как сообщает официальный сайт города, Одессу в составе Национальной сборной Украины по спортивным бальным танцам на чемпионате мира представили ученики 8-го класса Одесской специализированной школы №86 I-III ступеней с углублённым изучением английского языка — мастер спорта Украины Матвей Йенсен и кандидат в мастера спорта Украины Анисия Гонимович.

Юные одесситы показали высокое мастерство и стали победителями чемпионата мира в программе «Латиноамериканские танцы».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года фильм Одесской киностудии «Почему я жив» получил награду в номинации «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале Cult Valley Global Cinefest в Индии.

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