Италия восстановит Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Об этом во время видеоконференции с мэром Одессы Геннадием Трухановым заявил заместитель председателя Совета Министров и Министр иностранных дел Итальянской Республики Антонио Таяни, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Италия намерена сыграть ведущую роль в восстановлении Украины и предоставить свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия.

Антонио Таяни отметил, что к работам по восстановлению исторического центра Одессы будут привлечены ведущие итальянские специалисты, архитекторы и предприятия.

Также во время видеовстречи итальянские коллеги подчеркнули, что уже сейчас идёт оценка повреждений разрушенного собора, который итальянская сторона планирует отстроить и привлечь к этому процессу выдающихся итальянских реставраторов.

«Мы являемся сторонниками вступления Украины в ЕС и будем всесторонне поддерживать стремление Украины стать полноправным членом ЕС», — подчеркнул Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

«Я благодарен Италии, которая сыграла ключевую роль в том, чтобы Одесса была в ЮНЕСКО. Так же, как вся Одесса благодарит правительство и народ Италии за помощь в восстановлении города после российских обстрелов», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев 4 сентября 2023 года встретился со специальным посланником министра иностранных дел Италии, координатором рабочей группы от Италии по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа для обсуждения вопросов по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, повреждённого россиянами.

Фото: «Одесса», ООГА/ Telegram

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