В Одессе будут судить российского агента, передававшего врагу координаты ПВО

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

По информации ведомства, обвиняемый, в ожидании оккупации Одессы, занимался разведывательно-подрывной работой в пользу военной разведки главного управления генерального штаба России и выполнял их задачи.

«Он собирал данные о расположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ и НГУ, а также дислокации и перемещении систем ПВО в Одессе. Идентификационные данные передавал куратору через мессенджер Telegram под псевдонимом Diezel», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с офицером генштаба из России, а также оружие и боеприпасы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводит УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Служба безопасности задержала осведомительницу российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак России на Одесскую область.

Фото: Одесская облпрокуратура

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