Нобелевский комитет объявил лауреатов Премии в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2023 году стали Каталин Карико и Дрю Вайсман, известные как создатели технологии, лежащей в основе мРНК-вакцин против COVID-19.

Об этом сообщила 2 октября пресс-служба комитета, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что награда присуждена «за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19». Открытия двух нобелевских лауреатов сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года, заявили в комитете.

«Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», – говорится в сообщении.

Венгерский биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман много лет работали вместе в Пенсильванском университете. Они сосредоточились в исследованиях на том, как различные типы РНК взаимодействуют с иммунной системой, и обнаружили, что воспалительная реакция практически исчезла, когда в мРНК были включены модификации оснований.

«Это было изменением парадигмы в нашем понимании того, как клетки распознают различные формы мРНК и реагируют на них. Карико и Вайсман сразу поняли, что их открытие имеет огромное значение для использования мРНК в качестве терапии. Эти плодотворные результаты были опубликованы в 2005 году, за 15 лет до пандемии COVID-19», – отмечается в сообщении.

В дальнейших исследованиях, опубликованных в 2008-м и 2010 годах, Карико и Вайсман показали, что доставка мРНК, созданной с модификациями оснований, также заметно увеличивает выработку белка, и в итоге устранили серьёзные препятствия на пути к клиническому применению мРНК.

Ожидается, что в будущем эту технологию также можно будет использовать для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.

В комитете напомнили, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине уже присуждали за разработку вакцин – в 1951 году Макс Тейлер получил награду за вакцину против жёлтой лихорадки и в 2022 году шведский биолог Сванте Паабо, чьи исследования породили новую научную дисциплину – палеогеномику.

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