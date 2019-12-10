Одесские медики на прошлой неделе приняли 5516 пациентов с гриппом

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5516 одесситов.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», основное число заболевших составили дети до 17-ти лет — 69,5%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения снизилась на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе составил 555,0 и превысил эпидемический порог на 5,7%, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма заболеваемости и среднем уровне интенсивности эпидпроцесса», — говорится в сообщении.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, отмечена циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус), к которым присоединился вирус гриппа А H1N1.

Отмечается также, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составил 124 случая, из них 67,7% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 18 проб на санитарно-микробиологические показатели и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.