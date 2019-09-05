Зеленский придумал новый праздник — День безопасности пациентов

Президент Владимир Зеленский ввёл День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября.

Соответствующий Указ № 648/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Установить в Украине День безопасности пациентов, который отмечать ежегодно 17 сентября — во Всемирный день обеспечения безопасности пациентов», — говорится в документе.

В Указе отмечается, что решение принято, «признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения».