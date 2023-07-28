Президент Украины наградил одесских медиков

Президент Украины своим Указом №447/2023 наградил государственными наградами Украины ряд медицинских работников, в том числе медиков Одесской области.

Об этом соообщает Офис Президента Украины.

Как сказано в Указе, награждение произведено «за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное выполнение профессиональной обязанности и по случаю Дня медицинских работников».

Среди награждённых орденом князя Ярослава Мудрого V степени Николай ТУРЧИН, директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница № 11» Одесского городского совета.

Почётного звания «Залуженный врач Украины» удостоены: Николай БЕСПАЛЫЙ, заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия «Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница» Белгород-Днестровского городского совета; Анатолий НЕТКОВ, врач, заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница № 1» Одесского горсовета; Оксана ПОЛЮЛЯХ, заведующая отделением коммунального некоммерческого предприятия «Роддом № 5» Одесского горсовета; Пётр СЫТНИК, врач отделения коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница» Одесского облсовета; Олег ХАРИТОНОВ, врач отделения коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница № 11» Одесского горсовета; Владимир ЯНЕНКО, врач, заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия «Роддом № 5» Одесского горсовета.

Как сообщала Одесса News, 27 июля в Одессе Глава государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки посетил реабилитационные отделения, где защитники Украины проходят восстановительное лечение, поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, опыт и профессионализм, поздравил с Днём медицинских работников и вручил государственные награды военным и гражданским медикам.

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