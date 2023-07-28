Трамвайный маршрут «Север-Юг» в Одессе продолжат до 16-й ст. Люстдорфской дороги

С 29 июля в Одессе начался II этап реализации Магистрального трамвайного маршрута прямого сообщения «Север – Юг» (трамвайный маршрут №7), который будет работать по новой схеме.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», протяжённость трамвайного маршрута № 7 ул. Паустовского – Люстдорф составит 33,2 км.

Отмечается, что общая продолжительность поездки составляет 2 часа. 20 мин., интервал движения – 7-8 мин.

В этой связи изменится схема движения трамвайного маршрута №27 – он будет курсировать от Рыбпорта до Люстдорфа с интервалом в 15-16 минут.

Как сообщала Одесса News, I-й этап реализации проекта был завершён в сентябре 2022 года – трамвайный маршрут №7 начал курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги, что позволило объединить общественным электрическим транспортом районы посёлка Котовского и Лузановки с центром города и Таирово.

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