В Одессе проходит испытание первый 26-метровый трамвай, приобретённый за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в скором времени он начнёт курсировать на одном из городских маршрутов.

«Всего город ожидает 13 таких трёхсекционных трамваев с низким полом», — говорится в сообщении.

Мэр Геннадий Труханов отметил,что Одесса не впервые реализует аналогичные проекты с участием Евросоюза.

«Ранее мы приобрели за средства Европейского банка реконструкции и развития 47 новых троллейбусов. Также совместно с Европейским инвестиционным банком мы реализуем ещё один проект – закупку электробусов», – отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на городской маршрут №7 в Одессе вышел первый в городе трамвай, в пассажирском салоне которого установлена современная система кондиционирования воздуха.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy