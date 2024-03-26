26 марта в Одессе на линии вышло 50% подвижного состава электротранспорта

Сегодня, 26 марта, электротранспорт Одессы вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава.

Об этом сообщило в Facebook коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

Отмечается, что интервал ожидания на остановках увеличится, поэтому «планируйте свои поездки заранее».

Одесса News информировала, что вследствие вражеского ракетного и дронового ударов по Одессе 24-25 марта по энергообъекту, из-за дефицита мощностей работа городского электротранспорта временно приостановлена. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов.

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