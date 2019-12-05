С 1 февраля в Украине начнётся Программа дешёвых кредитов для малого бизнеса

По инициативе Президента Украины правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

«По инициативе Президента Украины Правительство готовит к старту мощный инструмент — программу по поддержке микро- и малого предпринимательства. Она начнёт работать с 1 февраля 2020 года. Её суть очень проста — стимулировать появление новых предпринимателей, поощрить возвращаться наших трудовых мигрантов домой и открывать бизнес здесь», — отметил глава правительства.



По его словам, сейчас разрабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. А пока на сайте можно оставить запрос, и когда программа начнёт функционировать, менеджеры сконтактируют относительно участия.

Объём кредита — 1,5 млн грн на 5 лет.

Премьер-министр объяснил соотношение процентных ставок.

«5% годовых — если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создаёт новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн», — отметил Гончарук.



Для участия понадобится бизнес-план, если планируется запускать дело с нуля, положительная финансово-кредитная репутация и платёжная дисциплина.

Также отмечается, что стартапы смогут принимать участие только с начала своей деятельности, а действующий бизнес — только тот, что работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов.