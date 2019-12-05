В Эгейском море терпит бедствие судно с украинцами на борту

У берегов Греции в Эгейском море судно New Leo с украинцами на борту попало в шторм и потерпело крушение, 14 украинских моряков спасли греческие службы спасения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Maritime Bulletin.

«Грузовой корабль NEW LEO потерпел крушение в Эгейском море утром 4 декабря, во время путешествия с греческого Элевсиса к Гемлику (Турция), с грузом стали на борту», — говорится в сообщении.



Отмечается, что корабль в открытом море попал в шторм и сильный крен судна привёл к смещению груза на борту и переворачиванию. Экипаж подал сигнал тревоги.

Греческая береговая охрана и ВМС совместно провели спасательную операцию: 14 членов экипажей, все граждане Украины, были доставлены в безопасное место.

Состояние корабля пока неизвестно, однако есть предположения, что судно всё ещё может быть на плаву.