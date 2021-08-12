У берегов Греции затонуло судно с 17 пассажирами

Туристическое судно под британским флагом с 17 пассажирами затонуло вблизи греческого острова Милос в Эгейском море.

Об этом в четверг сообщает греческая береговая охрана, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в спасательной операции участвуют несколько судов и вертолёт ВМФ.

«Все 17 человек на борту судна, затонувшего в четверг у греческого острова Милос, были спасены», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Мэр Милоса Манолис Микелис заявил, что в районе, где находится судно, сильный ветер, вызывающий высокие волны.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года с борта контейнеровоза SEASPAN EMERALD (флаг Гонконга) пропал житель Херсона Александр Тимоник. На судне он был четвёртым помощником капитана.

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