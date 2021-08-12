Строили корвет, а получится фрегат: метаморфозы с «Владимиром Великим»

Составные части недостроенного корвета «Владимир Великий» будут перемещены с Черноморского судостроительного завода в Николаеве на другое предприятие, где корабль могут достроить уже по классу «фрегат».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Составляющие и комплектующие части корабля «Владимир Великий» проекта 58250 с целью их сохранения и дальнейшей достройки корабля будут перемещены на мощности одного из отечественных судостроительных заводов. Общая сумма уже вложенных средств в строительство и проектирование составляет почти 569 миллионов гривен (при курсе 1 доллар — 8 гривен)», — заявил министр обороны Андрей Таран.

Сейчас готовность «Владимира Великого» составляет 17%, а его элементы находятся на территории бывшего ПАО «Черноморский судостроительный завод». В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн без учёта боекомплекта.

«В настоящее время совместно с Генеральным штабом Вооружённых сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе Военно-морских сил Вооружённых сил Украины «Гетьмана Сагайдачного», — отметил Таран.

Он также добавил, что возможности по достройке корабля тесно связаны с приобретением возможностей предприятий судостроительной отрасли Украины при изготовлении корвета класса «АДА» совместно с турецкой стороной, а перемещение составляющих и комплектующих частей корабля будет длиться около 4 месяцев.

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