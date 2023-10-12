Возле Севастополя повреждён российский патрульный корабль «Павел Державин».

В Военно-Морских силах Украины не уточнили, при каких обстоятельствах судно было повреждено, — пишет Центр транспортных стратегий, ссылаясь на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.

«Мы официально можем подтвердить: корабль этот получил повреждение. Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намёк на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь», — сказал он.

Ранее о повреждении судна сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», заявив, что «Павел Державин» мог подорваться на российской мине.

Для справки. «Павел Державин» — патрульный корабль Черноморского флота России проекта 22160 класса «Василий Быков», вошедший в его состав в ноябре 2020 года. В прошлом году россияне установили на него зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ.

Одесса News информировала о подтверждении ВСУ нанесения 22 сентября 2023 года Силами обороны Украины успешного удара по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

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