ВСУ подтвердили удар по штабу командования Черноморского флота РФ

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 12.00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом в Теlegram сообщает СтратКом.

«22 сентября около 12.00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, комментируя взрывы во временно оккупированном Крыму, поблагодарил украинских лётчиков.

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