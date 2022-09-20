Глава Офиса Президента планируемые РФ референдумы назвал «страшилками»

«Референдумы» о присоединении к России, которые оккупанты планируют устроить на захваченных территориях Украины, свидетельствуют о страхе.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 20 сентября в Telegram.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми…», – так Ермак описал действия оккупантов.

По его словам, россияне прибегают к примитивным манипуляциям, потому что боятся.

«Так выглядит страх разгрома», — заявил Ермак.

Он пообещал, что Украина решит российский вопрос, и отметил, что угрозу можно ликвидировать только силой.

Для справки. 19 сентября так называемые общественные палаты «ЛНР» и «ДНР» приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, в которых попросили «немедленно» организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях «референдумы» об их «присоединении» к России.

18 августа издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе «референдумов» на захваченных территориях о «присоединении к РФ» с сентября на зиму.

В сентябре оккупанты озвучили новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Пётр Андрющенко. Речь шла о «голосовании» на всех временно оккупированных территориях Украины.

Власти Херсонской области также приняли решение о проведении псевдореферендума о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября заявил так называемый глава области Владимир Сальдо.

Как сообщала Одесса News, 16 сентября в Херсоне зафиксировано попадание снаряда в здание в центре города, где размещались так называемое «правительство» захватчиков и «военно-гражданская администрация».

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