Кабмин согласовал передачу Эфиопии и Сомали 50 тыс. т зерна безвозмездно

Кабинет Министров Украины согласовал передачу до 50 тыс. тонн зерна пшеницы в Сомали и Эфиопию в качестве гуманитарной помощи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября.

Правительство выделило для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы. Для предоставления гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали выделят до 50 тыс. тонн зерна не ниже третьего класса, которое находится в собственности АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство иностранных дел должно согласовать с ООН и компетентными органами Эфиопии и Сомали вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счёт международных организаций.

Это постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение». Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, «направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза». Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. «54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объёма, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны», – сказал президент Украины.

По состоянию на 20 сентября из украинских портов вышли 177 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 4,1 млн тонн агропродукции.

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