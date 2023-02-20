За Украину погиб морпех Валерий Самофалов, светлая ему память

В Одессе похоронили Героя Украины Валерия Самофалова.

Об этом сообщили в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Морской пехотинец родился и вырос в Запорожье. Службу проходил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты, в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты. 5 марта 2022 года, защищая Николаевскую область, уничтожил с помощью ПЗРК «Игла» три вражеских вертолёта Ми-55. Указом Президента Украины был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Валерий погиб во время ракетного удара по Николаеву ещё 18 марта 2022 года.

У Героя остались жена и маленький ребёнок, которые живут на территории Дачненской громады Одесского района.

Похоронили Героя на Аллее героев Западного кладбища города Одессы в январе 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб матрос Игорь Голяк из села Приветное Белгород-Днестровской громады.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 35 отдельная бригада морпехоты им. М. Остроградского/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod