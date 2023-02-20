Пожар в Нерубайском: двое госпитализированы с сильными ожогами

19 февраля в 14:42 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Коцюбинского в селе Нерубайское Одесского района.

Об этом в Facebook 20 февраля сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибытию на место вызова 12 спасателей было установлено возгорание крыши жилого дома и пристройки.

«В 15:05 пожар был локализован и в 15:13 — ликвидирован на общей площади ~30 м²», — говорится в сообщении.

В городскую больницу Одессы в состоянии средней тяжести с ожогами 10% тела, полученных в результате пожара, госпитализирован гражданин 1994 года рождения. В тяжёлом состоянии с ожогами 4% тела госпитализирована женщина 1981 года рождения.

Вероятная причина пожара – «аварийный режим работы генератора».

Детали трагедии и убытки устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 17 февраля в городе Белгород-Днестровский, по улице Пушкина, произошёл пожар. Пострадавшего хозяина дома 1978 года рождения с ожогами верхних конечностей и отравлением угарным газом госпитализировали.

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