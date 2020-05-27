Дело о пожаре в одесском колледже: защита подала апелляцию на арест экс-замдиректора

В Одессе на два месяца взяли под стражу Андрея Хаецкого — бывшего заместителя директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, где в декабре прошлого года произошёл пожар с многочисленными жертвами.

Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию, о чём сообщила у себя в Facebook.

«В пятницу моего подзащитного и друга Хаецкого Андрея решением Киевского районного суда взяли под стражу. В понедельник мы подали апелляцию и надеемся на судебное разбирательство, которое будет руководствоваться исключительно законом», — написала адвокат.

Ранее прокуратура Одесской области сообщала, что Хаецкого «подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, вследствие чего возник пожар, повлёкший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч.2 ст.270 УК Украины)». Отмечалось также, что подозреваемый, который находился на должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе до 02.12.2019, скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

По этому поводу Токарева заявляет, что следователем были направлены три повестки по адресу, где, как было доподлинно известно органам досудебного расследования, Хаецкий не проживает и поэтому получить повестки не имел возможности. Две из них были на одну и ту же дату — 10 марта — и приглашали в качестве свидетеля, третья повестка была вообще без даты.

Всё это время Хаецкий, по словам адвоката, работал в организации при департаменте образования и науки Одесской ОГА, так что об укрывательстве речь не идёт.

По информации Токаревой, подозрение Хаецкому было внесено в ЕРДР 18 мая, а 21 мая они вместе с подзащитным без вызова пришли к следователю. Им предоставили сообщение о подозрении, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, приложения на 224 листах. На следующий день Токарева с Хаецким пришли в суд. Судья под звукозапись сказал, что знает содержание документов и знает, что ответственным за пожарную безопасность была другая сотрудница колледжа — Фомич Т.Г.

По информации, которую разместила в Facebook одесская журналистка и общественный деятель Лена Ротари, Хаецкий написал заявление об уходе из колледжа за месяц до пожара, 4 ноября, по состоянию здоровья (перенёс операцию на сердце). Уволили его 18 ноября.

«Ответственным за пожарную безопасность в колледже был Коваль О.П., здания на Троицкой — Фомич Т.Г, о чём свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение», — утверждает Ротари, добавляя копии платёжных документов.

В защиту Хаецкого высказался ряд общественных активистов. На 28 мая запланирована акция в его поддержку под зданием Одесского апелляционного суда.

Как сообщала Одесса News, пожар в 6-этажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25, возник 4 декабря в 10:12 на третьем этаже. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тысяч кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. Вследствие пожара погибли 16 человек, пострадали 30.