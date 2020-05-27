Глава Одесской ОГА проверил дороги перед открытием туристического сезона

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый проинспектировал ход ремонтных работ на дорогах к главным морским курортам области.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Проверил ремонт дорог к главным курортам Одесской области. Текущий ремонт продолжается на участке трассы от Черноморска до Санжейки. Больше 10 лет эта дорога была покрыта ямами и некачественными латками. Сейчас дорожники полностью снимают старый асфальт и вскоре будут укладывать новое дорожное полотно на участке длиной 10 км», – написал Куцый.

Также он проинформировал, что в Белгород-Днестровском районе продолжается ремонт дороги от Сергеевки до Курортного. На участке трассы рабочие уже укладывают нижний слой дорожного покрытия с соблюдением всех современных технологических стандартов. В этом году запланирован ремонт 14 километров трассы.

Как сообщала Одесса News, в Одессе расширился перечень объектов улично-дорожной сети города, на которых проводится текущий ремонт.

Фото: Facebook