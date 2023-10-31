В Одесской области строят дорогу с использованием золы

Дорожники ремонтируют участок протяжённостью 8 километров региональной автодороги Р-71 в Одесской области, применяя новейшие технологии. Это экспериментальный проект ремонта с добавлением в основу такого материала, как зола.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Автодорога Р-71 (Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжавка-/М-05) — одна из самых разбитых в Одесской области. Она проходит через Одесскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

«Восстановление автодороги важно, поскольку этот маршрут используют для транспортировки большого количества грузов разного назначения», — говорится в сообщении.

Дорожники отмечают, что золошлаковые материалы могут активно применяться в производстве асфальтобетонных смесей. С помощью золы и цемента стабилизируется основание дорожного полотна и устраивается слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. Зола гидроудаления не только улучшает физические характеристики смесей и обеспечивает экономию средств, но и является экологичным материалом.

На 1 м² предусмотрено: 80 кг золы и 20 кг цементобетонной смеси. Благодаря такой технологии стоимость ремонта участка снизится примерно на треть.

«В общем, золошлаковые материалы, образующиеся в результате деятельности тепловых электростанций, могут активно использоваться в дорожном строительстве и производстве асфальтобетонных смесей, железобетонных конструкций, бетонов, бетонных блоков, насыпей дорог и дамб. Преимуществом золы является долговечность технологий (в том числе из-за водонепроницаемости). Материал быстро набирает прочность и готов к укладке асфальта через 2 дня. Значительно ускоряет весь цикл дорожного строительства по меньшей мере на 40%. -20%», — добавили в Госагентстве.

Одесса News информировала, что Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета объявило ремонтный тендер – “Капитальный ремонт проезда от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в городе Одессе”. Сумма ремонта составляет 161 млн гривен, что является рекордом последних тендеров Одесской мэрии во время войны.

Фото: Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры

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