На юге Одесской области ремонтируют дорогу к Молдове

В Одесской области, в пограничном посёлке Серпневое, областная Служба автомобильных дорог проводит аварийный ремонт 4-километрового участка автодороги Т-16-27 КПП «Серпневое» – Тарутино – Арциз – Сарата.

По информации в Facebook пресс-службы Одесской областной военной администрации, уже установлен выравнивающий слой покрытия по всей протяжённости участка.

Таким способом ликвидируются разрушения и деформации дорожного полотна.

«Дорога Т-16-27 – важный логистический маршрут. Она соединяет населённые пункты Бессарабии и является путём в Республику Молдова. Работы по аварийному ремонту участка дороги Т-16-27 выполняются исключительно на средства эксплуатационного содержания», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года отремонтирован участок на автомобильной дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, соединяющий Одесскую область с Николаевской.

Фото: Служба автодорог в Одесской области/Facebook

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