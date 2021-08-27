В Одессе на Ивановском путепроводе установили ворота контроля транспорта

В ночь с 25 на 26 августа были завершены работы по установке технических средств организации дорожного движения по Ивановскому путепроводу в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на Ивановском путепроводе проведены монтаж габаритных ворот на подходах к началу путепровода и до его конца, монтаж системы защиты от падения разрушенных частей элементов пролётных строений на боковых балках, а также монтаж защитно-охранного ограждения на участках пешеходных проходов.

Таким образом, теперь проезд по путепроводу крупногабаритного автомобильного транспорта ограничен физически.

Ранее специалистами КП «Городские дороги» и КУ «СМЭП» были проведены работы по установке технических средств организации дорожного движения в соответствии с согласованной в установленном порядке схемы организации дорожного движения по Ивановскому путепроводу.

Также с 19 марта были внесены изменения в организацию дорожного движения и схемы движения городского общественного транспорта по этому путепроводу.

Фото: «Одесса», Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.