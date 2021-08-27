Одесситов и гостей города ждёт традиционный рок-фестиваль «Пикейные жилеты»

28 августа в парке им. Т.Г. Шевченко состоится традиционной рок-фестиваль «Пикейные жилеты» памяти легендарного одесского музыканта, поэта и композитора Игоря Ганькевича.

В этом году рок-фестиваль посвящён 35-летию создания одесского рок-клуба.

В программе примут участие 12 известных и опытных, а также молодых коллективов.

Впервые в фестивале примет участие детская рок-группа «Childrens». С её выступления в 16:00 начнётся концертная программа.

Завершится фестиваль традиционным исполнением песни Игоря Ганькевича «Прогулка по Одессе».

Организатор мероприятия — Коммунальное предприятие «Парки Одессы» при поддержке творческой общественности города.

Вход свободный.

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