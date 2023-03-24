Куда пойти в Одессе на выходных 25-26 марта

В выходные 25-26 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

25 марта на Одесском железнодорожном вокзале состоится презентация книги Андрея Пермякова «Железная эвакуация» о военном и эвакуационном опыте железнодорожников. Презентация пройдёт в формате документального театра. Актёры будут читать задокументированные истории первоисточников, описывающих военный и эвакуационный опыт и ежедневный героизм железных людей украинской железной дороги с эмоциями персонажей и авторским художественным взглядом на каждое событие. В презентации вместе с автором книги примут участие Римма Зюбина, Зиновий Карач, Тамила Бурсова и Лариса Слободская. Также будут присутствовать реальные герои, сотрудники ОЖД. Всем представителям библиотек Одессы, присутствующим на презентации, книга будет передана бесплатно. Добровольные взносы будут направлены в фонд «Железная семья», железнодорожникам и их семьям, пострадавшим от войны. Книга издана «Креативным агентством «Артель» и благотворительным фондом «Библиотечная Страна» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Приходите к 16 часам.

25 марта Одесский областной академический драматический театр покажет зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых». Счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира. Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков. Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине. Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью? Приходите к 18 часам на ул. Греческую, 48. Цена билетов от 100 гривен. Продолжительность спектакля – 2 часа.

25 марта на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2 действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок» — продолжение легендарного романа «Двенадцать стульев», в котором по воле авторов «воскрес» их любимый герой — очаровательный и изобретательный аферист Остап Бендер. На что способен большой комбинатор ради реализации своей мечты — взять вместе пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каёмочкой и поехать в Рио-де-Жанейро, — мы и увидим в мистическом трагифарсе, который будет разыгран на ваших глазах. Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и увлекательный сюжет. Приходите к 16 часам на ул. Пантелеймоновская, 3. Билеты стоимостью от 100 гривен.

25 марта популярный музыкант, гитарист Дмитрий Земский представит в Одесской областной филармонии им. Давида Ойстраха концерт «Three Spaces of Music». В одном концерте будут объединены три музыкальных направления — раннее испанское барокко с барочной гитарой, перкуссией; романтическая музыка 19-го века с виолончелью, скрипкой и гитарой; электронная музыка с гитарой. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 17.00 на ул. Бунина, 15.

25 марта одесские коммунальщики приглашают на экскурсию «Памятники Одессы», во время которой можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданностей об Одессе, её жителях, прошлом и настоящем. Запись по тел. 048-705-43-80. Также проводится запись на экскурсию «Зелёная Одесса» (тел. 048 788-61-72 или 066-750-48-17). Телефоны для получения общей информации по всем мероприятиям: 705-48-66, 0677058448.

26 марта в Одесском украинском академическом музыкально-драматическом театре имени В.Василько спектакль «Карпатский вестерн». Интригующее название и не менее эффектный сюжет. Живое музыкальное сопровождение и современная хореография. Блестящее воплощение колоритных образов актёрами театра. Ради этого стоит пойти в театр. Здесь вам и удивительный экшн, и невероятный детектив, и жуткий триллер, и даже яркая комедия с бандой разбойников и настоящим индейцем. Цена билетов от 150 гривен. Приходите к 15 часам. на ул. Пастера, 15.

26 марта Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Перечитывая вновь и вновь страницы рыцарских романов, Дон Кихот мечтает о жизни, исполненной подвигов и славы, как у героев его любимых книг. Со своим верным оруженосцем Санчо Пансом он отправляется в дальние края на поиски приключений… Стоимость билетов 100-500 гривен. Длительность спектакля 2 часа с антрактом. Дирижёр-постановщик Оксана Лынив. Балет в 2-х действиях. Приходите к 16 часам.

До 1 апреля в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка живописи и графики “Чего хочет женщина”. Среди участниц выставки только женщины – свои работы показала 21 художница. Работы разных лет и разных жанров утверждают утончённый взгляд на мир, в котором много цветов, поэтических видов природы, загадочных женских образов. Выставка дополнена эксклюзивными коллекционными куклами, подчёркивающими идею проекта.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Культурометр

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