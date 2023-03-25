Порт Черноморск посетили важные заморские гости

Порт Черноморск 24 марта посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Арандой Хагу, временный поверенный в делах Посольства Франции в Украине Бенжамен Рориг и заместитель директора Всемирной продовольственной программы в Украине Марианна Уорл.

Поводом для встречи в порту была отправка шестого судна по программе Grain from Ukraine (Зерно из Украины), на этот раз для Йемена, — сообщил на брифинге в порту «Черноморск» министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Сообщается, что судно Negmar Cicek в рамках гуманитарной помощи доставит 30 тыс. т пшеницы в Йемен.

«Хочу поблагодарить США, Испанию, Францию за поддержку этой программы. Именно на их деньги отправляется сегодняшнее судно. Благодарю профессиональную команду World Food Programme», — заявил Сольский.

Министр добавил, что программа Grain from Ukraine стала уже постоянной, ведь за ней суда из портов Большой Одессы выходят ежемесячно.

По словам Сольского, программа Grain from Ukraine важна по многим причинам.

«Прежде всего, это важная гуманитарная миссия, которая поддерживает страны мира в столь тяжёлое время. Второй аспект подчёркивает возможность продолжения «зерновой инициативы», – рассказал он.

На брифинге в порту были также министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, первый заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков.

Для справки. К программе Grain from Ukraine присоединились уже 43 страны.

Как сообщала Одесса News, всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: ООВА, Укринформ

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