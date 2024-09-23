Зеленский в США встретился с губернатором Пенсильвании и конгрессменами-демократами

Президент Украины Владимир Зеленский, который начал поездку в США со штата Пенсильвания, встретился с губернатором Джошем Шапиро, а также сенатором от штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

Об этом глава государства рассказал в Facebook.

По словам Шапиро, в Пенсильвании живёт вторая по величине община украинцев в США и американцы «ощущают особенное родство» с Украиной в борьбе с агрессией России.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, как важно поблагодарить «простых людей» в Америке за оказанную поддержку.

В присутствии Зеленского губернатор подписал с главой Запорожской областной военной администрацией Иваном Фёдоровым соглашение о сотрудничестве. Офис президента уточнил, что документ предусматривает взаимодействие между госорганами, образовательными структурами и бизнесом. Главными сферами взаимодействия будет энергетика, сельское хозяйство и оборона, Пенсильвания также будет отстраивать военные разрушения в Запорожской области.

Одесса News информировала, что ранее сегодня Зеленский посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды калибром 155 мм для ВСУ.

Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото: сайт Президента Украины

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