Одесские олимпийцы побывали на встрече с Зеленским

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призёрами Олимпийских Игр в Токио и их тренерами.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

На встрече присутствовала Анжелика Терлюга — одесская каратистка, получившая на Олимпиаде серебряную медаль, а также тренер украинских спортсменок по гребле и каноэ, одессит Юрий Чебан.

Президент поздравил олимпийцев с успешным выступлением на Играх, где они выиграли 19 наград.

«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали», — отметил он.

В то же время глава государства поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

«Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.

Он отметил, что в сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, будет представлена ​​национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Зеленский также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр. «У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдёт в наше время, но мы точно всё построим, чтобы следующим поколениям было легче», — сказал он.

Президент вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам.

Как сообщала Одесса News, сборная Украины на летних Олимпийских играх-2020 выиграли 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых, заняв 16-е место по количеству наград и 44-е — по качеству медалей.

Фото: ОПУ

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