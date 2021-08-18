Какие мероприятия пройдут в Одессе ко Дню независимости

Одесса готовится отметить День Государственного Флага Украины и 30-ю годовщину независимости Украины.

19 августа в 19:00 возле колоннады Воронцовского дворца (ул. Приморская) пройдёт праздничный концерт оркестра Одесской филармонии с участием известного пианиста, народного артиста Украины Алексея Ботвинова.

20 августа в 11:00 в Летнем театра Горсада открывается фестиваль «Акация фест».

20 августа в 12:00 на Приморском бульваре и в 16:00 Горсаду (ул. Преображенская, 24) состоится международный культурно-художественный проект «Украина и Мир».

21 августа на Приморском бульваре Одессы стартует традиционный Вышиванковый фестиваль, который продлится до 24 августа и завершится автопробегом по маршруту: ул. Ланжероновская – ул. Пушкинская – ул. Греческая – ул. Ришельевская – Привокзальный переулок – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Пироговская – просп. Шевченко – площадь Десятого апреля – ул. Академическая – Французский бульвар – Итальянский бульвар – Привокзальная площадь – ул. Пушкинская – ул. Ланжероновская.

С 22 августа по 12 сентября – VI Фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

22-24 августа в парке Шевченко пойдут народные гуляния и ярмарка Hand-made.

23 августа в День Государственного Флага Украины, в 09:00 — поднятие Государственного Флага Украины возле нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Одесса» (ул. Центральный аэропорт, 2).

В 10:30 — поднятие Государственного Флага Украины возле одесской мэрии на Думской площади.

В 11:00 над Потёмкинской лестницей развернут Государственный Флаг Украины.

В 20:00 на Потёмкинской лестнице – большой концерт артистов Одесского национального академического театра оперы и балета «Спадщина.ua».

24 августа, в день 30-й годовщины независимости Украины, в парке им. Т.Г. Шевченко состоится церемония возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. Начало — в 09:00.

В 10:00 — торжественное прохождение боевых кораблей, пролёт авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый Фонтан и Морской вокзал).

В 11:00 в парке Шевченко состоится презентация Аллеи имени Тараса Шевченко.

В этот день с 8:00 до 14:00 в парке Шевченко пройдёт забег в вышиванках.

Возле эстрадной площадки «Ракушка» (парк им. Т.Г. Шевченко) состоится мероприятие «Национальный рекорд Украины: самая массовая дегустация кондитерских изделий «БКК от Шефа».

В 09:00 начнётся Марш защитников и патриотов Украины, участники которого пройдут по улицам Одессы по маршруту: Театральная площадь — ул. Ришельевская — ул. Пантелеймоновская — Привокзальный переулок — Итальянский бульвар — Куликово поле — ул. Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — мемориальный камень на месте сооружения Мемориала воинам Одессы. Возле мемориального камня состоится митинг.

Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потёмкинской лестнице (18:00) и праздничным фейерверком.

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