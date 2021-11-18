Как будет работать и отдыхать Одесса в новогодне-рождественские дни

Близятся рождественские и новогодние праздники.

Первые длинные выходные ожидают одесситов, как и всех жителей Украины, на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Рабочий день, предшествующий празднику — пятница, 24 декабря, — будет сокращённым. Праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник будет нерабочим. Таким образом, на католическое Рождество 2021 года припадает 3 выходных дня:

25 декабря (суббота);

26 декабря (воскресенье);

27 декабря (понедельник).

Следующие длинные выходные — на Новый 2022-й год. 31 декабря, которое приходится на пятницу, в Украине — рабочий день, но сокращённый. 1 января выпадает на субботу, поэтому понедельник будет выходным. На Новый год одесситы также будут отдыхать три дня:

1 января (суббота);

2 января (воскресенье);

3 января (понедельник).

В первую неделю января будет три рабочих дня: 4-6 января. При этом 6 января будет сокращённым днём. А на Рождество снова три выходных:

7 января (пятница);

8 января (суббота);

9 января (воскресенье).

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