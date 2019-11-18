В Европе готовятся к рождественским праздникам

В Нидерланды прибыл Синтерклаас (так в Нидерландах и Бельгии называют Святого Николая). До 5 декабря он в сопровождении своих помощников — Чёрных Питов будет путешествовать по стране и дарить детям сладости.

Об этом сообщает Укринформ.

«Синтерклаас прибыл в Нидерланды поездом (по традиции, он приезжает кораблём из Испании). Но в этом году Синтерклааса официально встречали в голландском городе Апельдорн, который не имеет ни выхода к морю, ни каналов. Местная пресса писала, что будет интересно посмотреть, как город будет выходить из такой ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонию официальной встречи Синтерклааса собралось около 25 тысяч человек.

Одновременно в стране прошли акции протестов, участники которых критикуют этот праздник уже несколько столетий. Так, известный церковный реформатор Мартин Лютер считал, что для раздачи подарков больше подходит Рождество. А около 1600 года в Делфте было даже запрещено празднование и продажа традиционных лакомств. Однако люди просто перенесли празднование с улиц домой.

В последнее время к перечню замечаний добавились обвинения Синтерклааса в «расизме». Нидерландский Святой Николай не приносит подарки сам. «Доставку» осуществляют помощники персонажа — Чёрные Питы — белокожие люди с чёрными лицами, которые попадают в дома через дымоходы.

Синтерклаас прибывает из Испании, потому что именно оттуда в XVI веке завозили лучшие лакомства. Он ходит с большой книгой, где записаны имена и адреса всех детей. Чёрные Питы послушным детям приносят сладости, непослушных — бьют розгами и забирают в Испанию (об этой части их обязанностей в последнее время вспоминают редко). В отличие от Деда Мороза и Святого Николая, Синтерклаас не слушает пожеланий напрямую от детей. Просьбы о подарках надо передавать через родителей.

