Куда пойти, куда податься с детишками в Одессе

В предвкушении предстоящих новогодних каникул и подарков детвора потирает ладошки. А вот родители, не позаботившиеся о зимнем отдыхе заранее, нынче лихорадочно ищут вариант «два в одном», чтобы и себе польза, и детям развлечение.

Предлагаем массу разнообразных новогодне-рождественских мероприятий в Одессе, на которых от души повеселятся и взрослые, и дети.

22 декабря в парке Горького пройдёт праздник выходного дня «Время чудес». На празднике появятся все персонажи новогодних праздников – Дед Мороз, Святой Николай, Снегурочка и множество аниматоров. Гости праздника смогут поводить хоровод у ёлки, получить призы и подарки, написать письмо Деду Морозу и сделать фото на память с героями новогодних праздников.

22 декабря в 15.30 еврейская община «Хабад Одесса» приглашает отпраздновать зажжение первой свечи большой городской ханукии в самом центре Одессы на Приморском бульваре.

22 декабря Одесский художественный музей приглашает детей и взрослых на мастер-класс у новогодней ёлки по рисованию рождественской звезды. Магистр культурологии Юлия Богачёва расскажет, как художники разных стран и эпох изображали Рождество, какие сюжеты были популярны и как менялся образ праздника на протяжении его существования. Реставратор ОХМ Елена Трояненко поможет нарисовать собственную рождественскую звезду. Начало в 14:00. Лля детей — 140 грн, для взрослых — 170 грн.

На Центральной аллее Аркадии работает зимний каток Ice City.

22 декабря в 12:00 в пространстве «4City» на улице Канатной проведут настоящий детский утренник. Малышей ждут сказка «Пряничный человечек», новогодний квест, зимнее шоу от «Школы чудес» и чаепитие с угощением. Вход свободный.

22 декабря в 12:30 у памятника Дюку стартует велопробег, участники которого в костюмах Святого Николая, Деда Мороза, сказочных зверей, ангелочков и эльфов проедут по городу, угощая прохожих разными сладостями и раздаривая полезные подарки. Финиширует новогодняя велоколонна в гостинной Корпорации монстров в переулке Ониловой, 16. Там участников акции будут ждать особенные подопечные благотворительного фонда — дети, для которых важно ваше внимание и чудо. Те, кто не может принять участие в велопробеге, но желает присоединиться к акции, могут оставить подарки для детей по адресам: ул. Жуковского, 15 и ул. Новосельского, 91.

24 декабря в 12 часов музыкальный спектакль «Невероятные приключения игрушек в Рождественскую ночь». Большой зал Суворовской райадминистрации (просп. Добровольского, 106).

24-28 декабря І Открытый фестиваль хорового и ансамблевого пения «Вогонь Рiздва горить, палає… Колядка поміж всіх лунає» в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Екатерининская, 33).

25 декабря театр «Маски-шоу» приглашает в Дом клоунов, где в 12 часов состоится новогоднее шоу для детей.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре, где можно присмотреть подарки детишкам.

Весёлых праздников!



Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская

Видео: Хабад Одесса