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До Нового года осталось 15 дней: как в Одессе готовятся к праздникам

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До Нового года осталось совсем немного — 15 дней.

Наш корреспондент подсмотрел, как коммунальные службы Одесского горсовета готовятся к новогодним праздникам.

Полным ходом идёт монтаж главной новогодней ёлки Одессы на Думской площади.

Так украшали ёлку на Дерибасовской:

Дирекции одесских рынков уже позаботились о новогоднем убранстве своих территорий и организации новогодней ярмарки.

Подсуетились и частные структуры, в частности, администрация отеля «Амстердам».

 

Как сообщала Одесса News, главная городская ёлка Одессы откроется 19 декабря, в День святого Николая.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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