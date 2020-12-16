До Нового года осталось 15 дней: как в Одессе готовятся к праздникам

До Нового года осталось совсем немного — 15 дней.
Наш корреспондент подсмотрел, как коммунальные службы Одесского горсовета готовятся к новогодним праздникам.
Полным ходом идёт монтаж главной новогодней ёлки Одессы на Думской площади.
Так украшали ёлку на Дерибасовской:
Дирекции одесских рынков уже позаботились о новогоднем убранстве своих территорий и организации новогодней ярмарки.
Подсуетились и частные структуры, в частности, администрация отеля «Амстердам».
Как сообщала Одесса News, главная городская ёлка Одессы откроется 19 декабря, в День святого Николая.
Фото: Одесса News/Александр Александров