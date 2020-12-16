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  3. Кому в Одессе 17 декабря отключат свет

Кому в Одессе 17 декабря отключат свет

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17 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
1-й Кипарисный переулок:  2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
1-й Февральский:  1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
1-й Флотский:  5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
1-й Чапаевский:  7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
2-й Западный пер.:  2, 226
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
2-й Февральский:  1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
2-й Флотский:  3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
2-й Чапаевский:  1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
3-й Западный пер.:  8, 10, 12, 255гар
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
3-й Кипарисный пер.:  1, 2, 3, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
3-й Флотский:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
3-й Чапаевский:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
36-я Линия:  15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
36-я Линия на жилом массиве:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
37-я Линия на жилмассиве:  1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
38-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
39-я Линия на ж/м:  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
4-й Западный пер.:  11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
4-й Флотский:  1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
40-я Линия на ж/м:  1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
41-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
42-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
43-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
44-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
45-я Линия на ж/м  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
46-я Линия на ж/м:  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
47-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
48-я Линия на ж/м:  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
49-а Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
5-й Чапаевский:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
50-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
51-я Линия на ж/м:  1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
52-я Линия на ж/м:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
53-я Линия на ж/м:  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
54-я Линия на ж/м:  1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
55-я Линия на ж/м:  1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
6-й Чапаевский:  2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
6-й Черноморский:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта 1-я Линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта 2-я Линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта 3-я Линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта 4-я Линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта 5-я Линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 1-й:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 2-й:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 3-й:  4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 4-й:  2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 5-й:  4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 6-й:  4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 7-й:  5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 8-й:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта пер. 9-й:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
8-й Чапаевский:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
9-й Чапаевский:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Итальянский бульвар:  6, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Базарная:  77, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Балковская (Суворовский):  24, 30, 30А, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Балтская дорога:  43, 43А, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Балтськая дорога:  37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Баркасный пер.:  1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Богдана Хмельницкого:  1, 1/3, 1а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 7:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Богдана Хмельницкого:  4, 6, 8, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Богдана Хмельницького:  13, 13А, 15 /172, 15/17, 15/171, 15/172, 15/19, 21, 21а, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 15171, 15172
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Высоцкого:  15, 17, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Ватутина:  21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 7:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Большая Арнаутская:  86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Вишнёвый:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Главная:  1а, 1б, 1, 2а, 2, 3, 3а, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Генерала Бочарова:  30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Гранатная:  28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Джутовый пер.:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Джутовый пер.:  1, 2, 10А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Добровольского проспект:  116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Дубовая:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Дегтярная:  3, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Жевахова:  19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Жевахова гора:  17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Заславского:  27, 29, 31, 32/34, 33, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Кавказский пер.:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Книжный пер.:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Кузнечная:  29, 31, 33, 40
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Конструкторский пер.:  1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Конструкторский пер.:  5
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Левадная улица:  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 7:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Лейтенанта Шмидта улица:  16, 18, 20, 22, 24, 25
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Махачкалинская:  1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Малая Арнаутская ул.:  96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Мечникова улица (Малиновский):  106, 108, 110, 112
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 7:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Мечникова улица (Малиновский):  92, 94, 98, 100
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Москвина:  6, 8, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Москвина пер.:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Навигационный пер.:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Новощепной ряд ул:  11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Пантелеймоновская улица:  95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Пантелеймоновская улица:  15, 15а, 50, 52, 54, 60, 62
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Преображенская улица:  81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Прокатная:  1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Профсоюзная:  2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Прохоровская ул.:  43
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Прохоровский пер.:  3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Пушкинская улица:  75, 77, 79, 81, 83
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Пшеничная:  7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Песочный:  1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Радиальный пер.:  1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Радиальный пер.:  3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Радостная:  32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Сахарова:  24, 26, 30, 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Семёна Палия:  120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Старопортофранковская ул.:  107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Степовая (Шевченко):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Степовая:  19, 23/25
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Тираспольская:  11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Трудовых резервов:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Туристская:  20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Усатова:  28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 16:00
17 дек.		 20:00
17 дек.
Успенская:  76, 78, 80, 115/115, 115/117, 125
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Утёсова:  13, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Хуторская:  95Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Чапаева:  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 18:00
17 дек.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 12:00
17 дек.
Щорса:  35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
пл. Мичурина:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.
пер.Асеева (7-й Чапаевский):  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
17 дек.		 17:00
17 дек.

 

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