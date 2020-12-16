Кому в Одессе 17 декабря отключат свет

17 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Кипарисный переулок: 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|2-й Западный пер.: 2, 226
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|3-й Западный пер.: 8, 10, 12, 255гар
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|3-й Кипарисный пер.: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|36-я Линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|36-я Линия на жилом массиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|37-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|4-й Западный пер.: 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|45-я Линия на ж/м 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|49-а Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Итальянский бульвар: 6, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Базарная: 77, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Балковская (Суворовский): 24, 30, 30А, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Балтская дорога: 43, 43А, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Балтськая дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Богдана Хмельницкого: 1, 1/3, 1а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Богдана Хмельницкого: 4, 6, 8, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Богдана Хмельницького: 13, 13А, 15 /172, 15/17, 15/171, 15/172, 15/19, 21, 21а, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 15171, 15172
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Высоцкого: 15, 17, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Ватутина: 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Большая Арнаутская: 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2а, 2, 3, 3а, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Генерала Бочарова: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Джутовый пер.: 1, 2, 10А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Добровольского проспект: 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Дегтярная: 3, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Кузнечная: 29, 31, 33, 40
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Конструкторский пер.: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Конструкторский пер.: 5
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Лейтенанта Шмидта улица: 16, 18, 20, 22, 24, 25
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Малая Арнаутская ул.: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Мечникова улица (Малиновский): 106, 108, 110, 112
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Мечникова улица (Малиновский): 92, 94, 98, 100
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Москвина: 6, 8, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Москвина пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Новощепной ряд ул: 11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Пантелеймоновская улица: 95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Пантелеймоновская улица: 15, 15а, 50, 52, 54, 60, 62
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Преображенская улица: 81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Прохоровская ул.: 43
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Прохоровский пер.: 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Пушкинская улица: 75, 77, 79, 81, 83
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Радиальный пер.: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Радиальный пер.: 3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Сахарова: 24, 26, 30, 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Семёна Палия: 120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Старопортофранковская ул.: 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Степовая (Шевченко): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Степовая: 19, 23/25
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Тираспольская: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Трудовых резервов: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|16:00
17 дек.
|20:00
17 дек.
|Успенская: 76, 78, 80, 115/115, 115/117, 125
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Утёсова: 13, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|18:00
17 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|12:00
17 дек.
|Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
17 дек.
|17:00
17 дек.