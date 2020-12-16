Мэр Одессы покинул инфекционную больницу

Одесский городской голова Геннадий Труханов выписался из клинической инфекционной больницы, где находился в связи с обнаруженным у него коронавирусным заболеванием.

Об этом сам Труханов написал на своей странице в Facebook.

«Итак, перехожу на амбулаторное лечение, буду под наблюдением семейного врача», — написал Геннадий Труханов.



Мэр Одессы написал также, что «сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место».

Геннадий Труханов выразил «огромную благодарность врачам и медицинскому персоналу за профессионализм и колоссальную выдержку»:

«Спасибо всем за моральную поддержку! Надеюсь как можно скорее вернуться в строй. Будьте здоровы и берегите себя!».

Как сообщала Одесса News, с 11 декабря мэр Одессы находился на лечении в Одесской городской инфекционной больнице. Его обязанности выполняет Павел Вугельман.