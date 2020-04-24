В одесской инфекционке решили создать собственную ПЦР-лабораторию

В городской клинической инфекционной больнице Одессы ведутся работы по созданию собственного лабораторного подразделения для проведения ПЦР-диагностики.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Разворачивание ПЦР-лаборатории запланировано в выделенных помещениях лабораторного отделения инфекционной больницы, расположенного по ул. Пастера, 5/7», — говорится в сообщении.

Управлением капитального строительства Одесского горсовета в настоящее время проводятся работы по капремонту помещений, в которых будет размещена эта лаборатория.

Для неё будут закуплены оборудование и расходные материалы на общую сумму 2,1 млн гривен за средства городского бюджета. В настоящее время больница ведёт работу по заключению договоров на поставку оборудования и реактивов для ПЦР.

Отмечается, что открытие лаборатории обеспечит проведение всего комплекса диагностики коронавирусной болезни COVID-19 в рамках городской инфекционной больницы Одессы, а также в дальнейшем позволит проводить на базе лаборатории ПЦР-диагностику других инфекционных заболеваний.

Кстати. ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК). В зависимости от цели исследования используются кровь, слюна, мокрота и прочие биологические материалы. Эта информация важна для лечащего врача при выборе лекарственных препаратов и назначении методов лечения.

Как сообщала Одесса News, сейчас ПЦР-тестирование в Одесской области проводится областным лабораторным центром Минздрава, а с недавних пор вирусологической лабораторией противочумного госучреждения «Украинский научно-исследовательский противочумный институт Министерства здравоохранения Украины им. И.И. Мечникова». Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил недоумение в связи с тем, что он, как глава городской комиссии по техногенно–экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, не был своевременно проинформирован о подключении одесского противочумного института к исследованиям на коронавирус и высказался за создание городской ПЦР-лаборатории.