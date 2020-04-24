МИД Украины обсуждает с Ливией освобождение заключённых моряков судна RUTA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Ливии Мухаммедом Сиялой вопрос освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории этой страны.

Как сообщает пресс-служба МИД по итогам телефонного разговора министров, «особое внимание стороны уделили вопросу освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории Ливии, среди которых 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam и 14 членов экипажа танкера «Рута».

Ранее Благотворительная ассоциация «Ассоль» сообщила, что у украинских моряков судов «Tecnе» (IMO 7911131, флаг Сент-Китс и Невис, задержаны в апреле 2017 года в Нигерии), «Captain Khayyam» (IMO 8927814, флаг Сьерра-Леоне, задержаны в феврале 2016 года в Ливии), «RUTA» (IMO 8711899, флаг Украины, задержаны в апреле 2017 года в Ливии) и их семей появилась надежда.



«Чтобы избежать худшего сценария в случае заражения коронавирусом власти этих стран идут на объявление амнистии и сокращение числа людей в тюрьмах. Ливия объявила об освобождении заключённых в рамках мероприятий для сдерживания распространения коронавируса, а нигерийской исправительной службе (NCS) было поручено освободить всех ожидающих суда заключённых, находящихся под стражей. Пенитенциарные учреждения этих стран переполнены и представляют серьёзную угрозу пандемии COVID-19 для заключённых, если не принять адекватные меры. Это ставит под угрозу жизни наших граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 29 апреля 2017 года ливийские военно-морские силы с боем захватили судно «Рута» (порт прописки — Одесса), экипаж которого подозревается в контрабанде нефти.