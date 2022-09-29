Марченко решает практические вопросы выезда одесских моряков на работу

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл совещание, на котором обсуждены проблемные вопросы практической реализации процедуры выезда моряков на работу.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

На совещании, как отмечает пресс-служба, были, в частности, заслушаны доклады руководства Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства, Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Профессионального союза рабочих морского транспорта Украины.

Подчёркивается, что одним из основных требований Постановления Кабмина для пересечения границы является получение моряками подтверждения от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов. Этот порядок и алгоритм размещены на официальном сайте Администрации судоходства (marad.gov.ua).

На сегодняшний день в Администрацию подано заявки от почти 8000 человек. Подтверждение от Администрации судоходства, необходимые для выезда моряков на работу, уже получили 1800 человек.

Однако, военно-учётные документы, порядок и методика, с соответствующими отметками районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки до сих пор не утверждены. Это тормозит процесс пересечения государственной границы и выезд моряков на работу на судах в составе экипажей судов» — сообщил на совещании начальник Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александр Заборский.

По итогам совещания облвоенадминистрация готовит обращение в Генеральный штаб ВСУ о срочной необходимости утверждения Порядка выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства, который должен выдать соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки, с учётом озвученных замечаний во время совещания.

Также дано поручение Черноморскому межрегиональному управлению Администрации судоходства, Одесскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки и Южному региональному управлению Госпогранслужбы обеспечить ускорение процедур получения необходимых копий, согласований и разрешений, предусмотренных постановлением 9 Кабинета Министров Украины. «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» (с изменениями) и необходимых для выезда моряков на работу за границу.

В ближайшее время директор Департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской ОВА на официальной странице Одесской облгосадминистрации предоставит дополнительные разъяснения относительно процедуры, порядка и сроков получения необходимых разрешений для пересечения государственной границы моряками. А участники совещания, представители учреждений и организаций на собственных информационных ресурсах проинформируют о порядке пересечения государственной границы гражданами Украины, которые направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах.

Как информировала Одесса News, украинские перевозчики с 1 сентября смогут ездить в Молдову по новым упрощённым правилам.

Фото: ООВА

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