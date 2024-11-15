MenuМеню


  1. Домой
  2. Новости
  3. Служебная собака помогла пограничникам Измаильского отряда обнаружить марихуану

Служебная собака помогла пограничникам Измаильского отряда обнаружить марихуану

WhatsApp-Image-2024-11-13-at-10.58.19-1-Cropped.jpg

В пункте пропуска «Орловка», что в Одесской области, служебная собака помогла пограничникам Измаильского отряда обнаружить у 38-летнего гражданина Украины вещество растительного происхождения.

Экспресс-тест показал, что это марихуана, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что грузовой автомобиль «Scania» ехал в Румынию, а его водитель прихватил с собой «травку».

Чтобы пограничники закрыли глаза на это, водитель пытался подкупить их, предлагая взятку в размере 200 долларов США. Военнослужащие от неправомерной выгоды отказались и зафиксировали правонарушение.

По факту выявления признаков уголовных правонарушений по статье 305 УКУ «Контрабанда наркотических средств…», а также по статье 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» направлено сообщение в полицию, наркотическое вещество изъято.

Одесса News информировала, что в ноябре 2024 года в Одесской области пограничники разоблачили нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 25 кг солей α-PVP.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 167

Смотрите также...

scroll to top