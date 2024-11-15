Боевые медики снова жалуются на плохой рацион питания в одесском госпитале

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Пётр Конопля, который в августе 2024 года проходил реабилитацию в Одесской психиатрической больнице №2 и заявлял о невыносимых условиях, объявив голодовку, вновь утверждает, что ситуация с питанием военных в больницах Одессы не исправилась, а в отдельных местах даже ухудшилась. В Одесском госпитале ветеранов уверяют, что кормят защитников достойно.

Об этом сообщил Пётр Конопля в Telegram.

«Меня немного возмутило, что мои пищевые войны до ср… и по факту не принесли почти никаких результатов. Ситуации не исправились, а в отдельных местах даже ухудшились», – написал Конопля.

В комментарии «Суспільному» он отметил, что «они взяли и просто выписали жаловавшихся людей, перевели их в другие места, а дальше продолжают людей кормить так, как было», — рассказал военный, сказав, что одной из таких больниц является Одесский областной госпиталь ветеранов войны.

Со своей стороны, в госпитале утверждают, что в заведении есть все необходимые продукты для полноценного питания.

«На 14 ноября средняя суточная стоимость питания одного пациента в госпитале составляет 137 грн. Администрация контролирует, чтобы питание отвечало необходимым нормам калорийности и перечня продуктов. Информация, которая появилась в медиа об отсутствии в рационе пациентов мяса, фруктов и овощей – не соответствует действительности», — проинформировали в медучреждении.

Вместе с тем, сообщается, что ожидается введение порядка возмещения расходов на питание военных со стороны Министерства обороны в учреждениях здравоохранения. Это позволит улучшить качество питания.

Сейчас поставка продуктов в медучреждение осуществляется из разных источников, в частности, с помощью благотворительных организаций.

Относительно Одесской психиатрической больницы №2, в которой летом лечился Конопля, в Одесской облгосадминистрации сообщили, что в медучреждении проведён капитальный ремонт пищеблока. В конце августа глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в течение месяца будет проведён тендер на внедрение в больнице кейтеринга.

Как сообщала Одесса News, после объявления в августе 2024 года голодовки Петра Конопли из-за плохих условий в больнице, Министерство здравоохранения направило в заведение проверку. Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец взял ситуацию на личный контроль. После визита главы ОГА Олега Кипера в медучреждение Конопля прекратил голодовку.

Фото: Суспільне. Одеса

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